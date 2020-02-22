https://static.news.ru/photo/08738c76-5590-11ea-9841-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо провёл переговоры с представителем Ирана Казимом Гарибабади. Встреча состоялась в Вене.

Баркиндо и Гарибабади тщательно изучили и обсудили изменения на мировом рынке нефти после вспышки коронавируса. Представитель Ирана заявил о важности роли ОПЕК в поддержании стабильности на нефтяном рынке. Баркиндо, со своей стороны, подчеркнул необходимость тесных консультаций между членами организации, пишет «Интерфакс».

NEWS.ru информировал ранее о планах Саудовской Аравии сокращать добычу нефти без РФ. В начале февраля Эр-Рияд, опасаясь, что эпидемия коронавируса обрушит спрос на топливо, предложил дополнительно снизить выработку к действующей квоте.