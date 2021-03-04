Ирак зарегистрировал вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/892d778c-7d08-11eb-8d83-96000091f725_660.jpg Фото: Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

В Ираке зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее в этот же день «Спутник V» одобрили в Лаосе и Шри-Ланке. Таким образом, российский препарат зарегистрирован уже в 45 странах мира.

Как писал NEWS.ru, РФПИ объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики.

Ранее российскую вакцину от коронавируса зарегистрировала Шри-Ланка. Таким образом, «Спутник V» в данный момент зарегистрирован в странах с общим населением более 1,1 млрд человек. Российская вакцина входит в тройку лидеров по количеству одобрений от госрегуляторов.