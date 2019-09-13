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Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов о ситуации с Олегом Смоленковым. Он заявил, что у него нет комментариев о предполагаемом шпионе ЦРУ, который работал в администрации главы государства.

Об этом сообщает ТАСС. Как ранее писал News.ru, ЦРУ США сообщило, что информация об эвакуации американского шпиона из РФ из-за действий президента Дональда Трампа является ложной. По данным ведомства, глава...