Ирак начнёт сокращать добычу и экспорт нефти, чтобы выполнить сделку ОПЕК+. Об этом сообщил министр нефти страны Тамер аль-Гадбан. По его словам, это произойдёт уже в октябре.
С сентября добыча и экспорт будут значительно ниже, чем в августе. Дальнейшее сокращение будет происходить с октября, чтобы достичь исполнения сделки, — цитирует его ТАСС.
Ранее, как писал News.ru, страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 1,95 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что все входящие в состав мониторингового комитета ОПЕК+ страны договорились рекомендовать дальнейшее продление сокращения добычи на девять месяцев на условиях сохранения действующих квот.