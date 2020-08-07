Интерпол отправляет в Бейрут команду специалистов

https://static.news.ru/photo/4a757fd6-d8cf-11ea-835e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Интерпол по запросу ливанских властей отправляет в Бейрут команду специалистов для изучения обстоятельств взрыва в порту. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В оказании поддержки такого рода опыт Интерпола может существенно помочь местным властям, и мы продолжим предоставлять помощь, которую запросят власти Ливана, — приводятся в заявлении слова генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.

В пятницу президент Ливана Мишель Аун рассказал, что следователи сейчас рассматривают несколько возможных причин взрыва в порту Бейрута. Среди них и «внешнее воздействие». Он также сообщил, что обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия. Она поможет определить точную причину ЧП.

Взрыв произошёл вечером 4 августа. По предварительной версии, в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждают, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней.

Из-за ЧП уничтожены или повреждены здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль. 6 августа в Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России.

Количество погибших от взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, а число взятых под стражу по делу о взрыве увеличилось до 19.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер «Хезболлы» опроверг информацию о хранении оружия в порту Бейрута.