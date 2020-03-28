https://static.news.ru/photo/5a2819de-4c5d-11e9-9ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram начала собирать сторис со стикерами «Оставайтесь дома» в единую историю. Сайт показывает её первой в списке прочих уведомлений. Таким образом портал просит юзеров не покидать жилище на время карантина на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

В России зарегистрировано 1036 случаев инфицирования. Умерли четыре человека. Медицинское наблюдение из-за подозрения на коронавирус в РФ осуществляется над 166 739 гражданами страны. В Роспотребнадзоре отметили, что в своих лабораториях провели 223 509 исследований на наличие инфекции COVID-19.

Врачи из больницы в посёлке Коммунарка, где расположен карантинный центр по коронавирусу, за сутки выписали 70 пациентов. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, также за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек. Искусственная вентиляция лёгких требуется трём пациентам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что беспилотные автомобили предлагают запустить для обработки российских улиц антисептиками в связи с пандемией коронавируса. На создание машины уйдёт несколько месяцев, стоить это будет недорого. Проект планируется реализовать в ближайшее время.