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09 июля 2025 в 11:44

Отключение интернета в России разрушило планы ВСУ

MK.RU: сбои в работе интернета у россиян помешали ВСУ совершать диверсии и атаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перебои в работе мобильного интернета, с которыми столкнулись россияне в последние недели, помогают предотвратить атаки украинских БПЛА, рассказал военный консультант Антон Трутце в беседе с MK.RU. Ограничения, введенные в ряде регионов, связаны с мерами безопасности из-за угрозы дронов. Перебои в работе Сети фактически разрушили планы ВСУ по диверсиям.

Разумеется, само по себе отключение интернета полностью от дронов не спасет — это не та мера, которая решает все, — поделился Трутце.

По его словам, такой шаг лишь затрагивает узкую грань проблемы. Отключение интернета позволяет исключить управление дронами через трафик, который они получают по SIM-картам, пояснил эксперт.

По информации источников, меры затронули более 30 регионов России. Ограничения касаются только мобильной связи, не влияя на домашний интернет и Wi-Fi.

Ранее губернатор Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что мирные жители подконтрольных Киеву территорий через мессенджеры передают российским властям сведения о расположении ТЦК. Также через интернет они отправляют данные о дислокации ВСУ.

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