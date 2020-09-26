Иностранцы могли готовить покушение на президента Колумбии

https://static.news.ru/photo/1ff61a80-0026-11eb-8344-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии ищут двоих иностранцев, которые, по их данным, готовили покушение на президента Ивана Дуке и его семью. Предполагаемые преступники приехали в страну недавно.

Об этом журналистам газеты El Tiempo сообщил высокопоставленный источник в правительстве страны. По его словам, для поиска подозреваемых объединились разведывательные управления разных силовых структур.

Благодаря [нашему] информатору, мы знаем, что эти люди являются экспертами в обращении со снайперским оружием и что они недавно приехали в страну, — подчеркнул он.

Накануне радиостанция RCN со ссылкой на источник в разведке сообщила о том, что правоохранительные органы страны приведены в режим повышенной готовности из-за подготовки покушения на президента. По данным СМИ, преступниками являются выходцы из России и Израиля.

Как писал NEWS.ru, в июне в Грузии задержали российского гражданина Васамбека Бокова. Его подозревают в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию.