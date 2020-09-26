Иностранцы могли готовить покушение на президента Колумбии

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии ищут двоих иностранцев, которые, по их данным, готовили покушение на президента Ивана Дуке и его семью. Предполагаемые преступники приехали в страну недавно.
Об этом журналистам газеты El Tiempo
Благодаря [нашему] информатору, мы знаем, что эти люди являются экспертами в обращении со снайперским оружием и что они недавно приехали в страну, — подчеркнул он.
Накануне радиостанция RCN со ссылкой на источник в разведке
Как писал NEWS.ru, в июне в Грузии задержали российского гражданина Васамбека Бокова. Его подозревают в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию.
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