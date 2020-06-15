Мир

Спецслужбы Грузии задержали гражданина России Васамбека Бокова

21:40, 15 июня 2020
Фото: facebook.com/sssgeo

Генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщил о задержании спецслужбами гражданина России Васамбека Бокова.

По данным правоохранительных органов, он готовил покушение на журналиста Георгия Габунию. Последний длительное время был ведущим грузинского телеканала «Рустави-2». В своей передаче он выступал с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина.

В октябре 2019 года Габунию вызвали в Генпрокуратуру Грузии. Его допросили по делу о хищении денежных средств телеканала. 

Как писал NEWS.ru, генеральный директор «Рустави 2» был уволен со своего поста 18 июля 2020 года.

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