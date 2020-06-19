Инфекционист из Китая рассказала о «долголетии» коронавируса

https://static.news.ru/photo/f78fd0dc-b24f-11ea-a9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус COVID-19 крайне необычен своей «живучестью». При определённых обстоятельствах он способен просуществовать до 20 лет, рассказала член специальной экспертной комиссии государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения инфекционист Ли Ланьцзюань.

По её словам, инфекция не боится холода. При температуре -4 градуса Цельсия возбудитель может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре -20 градусов — долгие годы.

Это объясняет, почему несколько раз вирус был обнаружен на рынках морепродуктов, где находилось большое количество охлаждённых продуктов, — цитирует медика РИА Новости.

Ли Ланьцзюань предположила, что с замороженной продукцией вирус может попадать из страны в страну.

В связи с неоднократным выявлением вспышек коронавируса именно на рынках с морепродуктами и мясом она призвала уделить особое внимание надзору за импортируемыми товарами и отследить, откуда они были завезены.

Она рекомендовала принимать строгие меры предосторожности и контроля в отношении въезжающих в страну людей и ввозимых товаров.

В общей сложности в мире по состоянию на 19 июня зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч менее, чем сутками ранее. Однако глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прирост предыдущего дня назвал рекордным. По его словам, это свидетельствует о быстром распространении пандемии.

Он уточнил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии коронавируса. Также большое число заражений зафиксировано на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Гебрейесус обратил внимание, что людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность. Однако, по его словам, вирус всё ещё стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, поэтому большинство людей до сих пор уязвимы.

Большинство выявленных случаев по-прежнему приходится на США (свыше 100 тысяч). Страна остаётся на первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. Россия занимает третью строчку в этом рейтинге — 561 тысяча случаев заражения и 7,6 тысячи летальных исходов.

В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, итальянские учёные заявили, что в сточных водах Милана и Турина следы коронавируса появились гораздо раньше, чем об эпидемии сообщили китайские медики. Анализы делали в двух лабораториях, используя два различных метода. Учёные при этом не считают, что цепочка передачи COVID-19 началась именно со сточных вод. Однако их открытие ставит под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Европе