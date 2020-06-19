ВОЗ предупредила о вступлении в новую и очень опасную фазу пандемии COVID

https://static.news.ru/photo/379953d0-b24e-11ea-a753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/www.imago-images.de/Global Look Press

Рекорд по количеству новых заражённых коронавирусом в мире 18 июня свидетельствует о быстром распространении пандемии. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вчера в ВОЗ поступили сведения о более чем 150 тысячах новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель. Мир находится в новой и очень опасной фазе, — цитирует РИА Новости руководителя Всемирной организации здравоохранения.

Он уточнил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии коронавируса. Также большое число заражений зафиксировано на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Гебрейесус обратил внимание, что людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность. Однако, по его словам, вирус всё ещё стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, поэтому большинство людей до сих пор уязвимы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом провести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат, писал NEWS.ru.

По данным на 19 июня, более 453 тысяч человек скончались в мире от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии. Из них 4,3 тысячи умерли за последние сутки. Днём ранее этот показатель составлял 5,2 тысячи.

В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч меньше, чем сутками ранее.

Большинство выявленных случаев по-прежнему приходится на США (свыше 100 тысяч). Страна остаётся на первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. Россия занимает третью строчку в этом рейтинге — 561 тысяча случаев заражения и 7,6 тысячи летальных исходов.

В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.

За время пандемии в мире выздоровели 4,1 млн пациентов. В России болезнь победили более 313,9 тысячи человек.