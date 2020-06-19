Италия обнародовала сенсационные результаты исследования коронавируса

https://static.news.ru/photo/09c1c96a-b230-11ea-9628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальный институт здравоохранения Италии опубликовал результаты исследования сточных вод Милана и Турина. Выяснилось, что коронавирус присутствовал в образцах ещё в декабре 2019 года.

Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года, — сообщила представитель института Джузеппина Ла Роза.

Также патогены были обнаружены в образцах, которые были взяты в тех же городах в январе и феврале 2020 года. Специалисты изучили 40 образцов вод и пришли к выводу, что следы вируса появились гораздо раньше, чем об эпидемии сообщили китайские медики. Анализы делали в двух лабораториях, используя два различных метода. Учёные при этом не считают, что цепочка передачи COVID-19 началась именно со сточных вод. Однако их открытие ставит под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Европе, передаёт РИА Новости.

Ранее норвежский учёный-вакцинолог Биргер Сёренсен пришёл к выводу, что вирус, вызывавший пандемию COVID-19, не естественного происхождения. На это указывают белки на его поверхности и плохая мутагенность, считает он. По мнению учёного, новый коронавирус — совместное изобретение американцев и китайцев.

Он напомнил, что Китай и США уже много лет сотрудничают в исследованиях коронавирусов. Сёренсена поддержал экс-руководитель британской разведки Ричард Дирлав. Он возглавлял МИ-6 с 1999 по 2004 год. Он предполагает, что поразившая мир пандемия вышла из лаборатории по причине случайной утечки.

Такую версию уже не раз приводили различные эксперты. Подобные заявления категорически отрицает руководство института, которое утверждает, что в лаборатории никогда не работали с вирусами, напоминающими SARS-CoV-2. При этом Китай до сих пор не определил нулевого пациента или точное место, где началась вспышка.

В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. Более 453 тысяч человек скончались. На первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса находятся США (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. Россия занимает третью строчку в этом рейтинге — 569 тысяч случаев заражения и 7,9 тысячи летальных исходов. За время пандемии в мире выздоровели 4,1 млн пациентов.