Нобелевский лауреат сообщил о лабораторном происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/e2ee9d32-80c9-11ea-bbe0-fa163e074e61_660.jpg Люк Монтанье Фото: imago stock&people/Global Look Press

Французский вирусолог, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, Люк Монтанье высказал версию о том, что коронавирус нового типа создали в лаборатории. По его данным, в этот возбудитель пытались добавить частицы ВИЧ.

Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов. С какой целью — неясно. Моя работа — представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа, — предположил в интервью телеканалу CNews.

Профессор объясняет, что пришёл к выводам о лабораторном происхождении возбудителя, проанализировав «в мельчайших деталях» последовательность его генома со своим коллегой по математике Жан-Клодом Перрезом.

Мы были не первыми. Так, группа индийских исследователей пыталась опубликовать исследование, которое показывает, что полный геном этого коронавируса имеет последовательности другого вируса, который является ВИЧ, вирусом приводящим к СПИДу, — объясняет он.

Давая комментарий порталу Pourquoi docteur, Монтанье заявил, что новый коронавирус «вышел из лаборатории Уханя, которая специализируется на этих коронавирусах с начала 2000-х годов».

16 апреля телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани. По версии американского телеканала, это была практикантка. Вирус в октябре 2019 года ей передала летучая мышь. Затем она заразила своего молодого человека, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения.

В свою очередь, американская газета The Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники посольства США в Китае посещали Институт вирусологии в Ухани и заявили о проблемах с безопасностью в лаборатории. Однако ВОЗ не подтвердила лабораторное происхождение коронавируса.

17 апреля американские учёные заявили, что причиной смерти от коронавируса в ряде случаев становится чрезмерная реакция иммунных клеток организма, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,1 млн человек по всему миру, более 147 тысяч скончались.