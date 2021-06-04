Индия вернёт России атомную подводную лодку

https://static.news.ru/photo/a3d0b0e4-c5cf-11eb-82a1-96000091f725_660.jpg Фото: Petty Officer 1st Class Juan Kin/Global Look Press

Индийские военные вернут в Россию атомную подводную лодку проекта 971 «Нерпа». Она эксплуатировалась под названием «Чакра». Её возвращение связано с истечением срока аренды, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

Подлодка была отдана России в 2012 году в 10-летний лизинг. Официальных комментариев по поводу возвращения субмарины пока не поступало.

Вместе с тем, телеканал NDTV рассказал , что подлодка будет преждевременно возвращена из-за «проблем содержания, в том числе с силовой установкой». Субмарина движется во Владивосток. Её сопровождают корабли России и Индии. В настоящий момент она находится в Сингапуре.

Как сообщает ТАСС, за всю историю отношений между странами Индия второй раз арендует атомную подлодку у России. Первый раз в 1988 году была взята подлодка 670 «Скат» К-43. Индийские СМИ сообщали, что в 2025 году Нью-Дели планирует взять в аренду ещё одну российскую АПЛ.

Ранее американский публицист Калеб Ларсон в статье для The National Interest похвалил российских инженеров, которые создали новейшую силовую установку для подводной лодки проекта «Лада». Эксперт отметил, что субмарина настолько бесшумна, что потенциальный противник не способен заметить её приближение.