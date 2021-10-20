Индия привила от COVID-19 более 1 млрд человек

Свыше 1 млрд человек в Индии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия. Таким образом, Индия стала вторым государством после Китая, превысившим эту отметку по числу вакцинированных.

Поздравляем Индию, — написал глава Минздрава, прикрепив изображение с цифрой 1 млрд 153 человека.

По данным Associated Press, около 75% взрослого населения Индии получили хотя бы одну дозу вакцины, 30% прошли полный курс вакцинации. Всего в стране живет около 1,4 млрд человек.

На конец прошлой недели уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России оценивался в 45%. По данным на 15 октября, вакцинацию первым компонентом получили 51 млн человек, вакцинацию полного цикла — 47,5 млн.