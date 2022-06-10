Индия примет участие в ПМЭФ на министерском уровне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия собирается принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС. Как рассказали в посольстве страны в Москве, на форум в Россию приедут министры. Какие именно, пока не сообщается.

Мы рассчитываем на участие в ПМЭФ на министерском уровне, — сказали в диппредставительстве.

25-й Петербургский международный экономический форум пройдет на территории Северной столицы с 15 по 18 июня текущего года. В «Росконгрессе» сообщили, что предварительно подтвердили свое участие в мероприятии представители уже более чем 90 государств.

Ранее фонд «Росконгресс», выступающий организатором форума, сообщил, что изучает просьбы участников не указывать на их бейджах место работы. Представители некоторых фирм, российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники опасаются западных санкций. Кроме того, некоторые компании также оплачивают участие в мероприятии не напрямую в «Росконгрессе», а через посредников.