Участники ПМЭФ попросили засекретить место их работы из-за опасения санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд «Росконгресс», выступающий организатором Петербургского международного экономического форума, изучает просьбы участников не указывать на их бейджах место работы, поскольку российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники опасаются западных санкций. Как пишет РБК, некоторые компании также оплачивают участие в мероприятии не напрямую в «Росконгрессе», а через посредников.

В фонд «Росконгресс» поступают запросы от участников, касающиеся возможности не указывать на бейдже организацию, такие запросы обрабатываются по согласованию с организационным комитетом, — указал представитель фонда.

О сокращении объёма информации об участниках рассказали пять сотрудников компаний, участвующих или рассматривающих участие в форуме. Так, у гостей форума есть возможность не указывать своих спикеров или название компании в официальных и публичных списках участников. Список участников форума этого года, в том числе иностранных, также не опубликован.

Ранее участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили представители компаний из 69 стран, включая Соединённые Штаты, Британию, Германию, Китай и Нидерланды. Организаторы форума отметили, что международное сотрудничество особенно важно в нынешнее время в условиях трансформации моделей взаимодействия между государствам, всего были отправлены приглашения более чем в 190 государств.