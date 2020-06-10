Мир

Инцидент между патрулями США и РФ в Сирии сняли на видео

03:18, 11 июня 2020
Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com

Попытка американских военных блокировать путь российскому патрулю снята на видео и попала в Сеть.

Военные корреспонденты поделись мобильным видео, снятым на месте инцидента между патрулями США и РФ в Сирии. На кадрах отчётливо видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину в непосредственной близости от машины россиян, а из-под её капота валит пар.

Один из очевидцев уточнил, что, вероятно, у американской машины был повреждена система охлаждения двигателя.

Как писал NEWS.ru ранее, инцидент произошёл в населённом пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке, на данный момент устанавливаются его причины. Российский патруль продолжил следовать по маршруту, не останавливаясь.

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