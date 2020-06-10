Инцидент между патрулями США и РФ в Сирии сняли на видео

https://static.news.ru/photo/0ef2337e-ab79-11ea-a0b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com

Попытка американских военных блокировать путь российскому патрулю снята на видео и попала в Сеть.

Военные корреспонденты поделись мобильным видео, снятым на месте инцидента между патрулями США и РФ в Сирии. На кадрах отчётливо видно , как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину в непосредственной близости от машины россиян, а из-под её капота валит пар.

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy . Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF — Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020

Один из очевидцев уточнил, что, вероятно, у американской машины был повреждена система охлаждения двигателя.

Как писал NEWS.ru ранее, инцидент произошёл в населённом пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке, на данный момент устанавливаются его причины. Российский патруль продолжил следовать по маршруту, не останавливаясь.