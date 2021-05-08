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Илон Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера

08:22, 09 мая 2021
Илон Маск Илон Маск Фото: TheElonmusk/facebook.com

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера. Миллиардер сделал признание в сатирической передаче Saturday Night Live, которую ведёт на NBC.

Говорил ли Маск серьёзно или шутил, учитывая характер передачи, он не пояснил. Лишь заметил, что он «первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался».

Люди с синдромом Аспергера имеют ярко выраженные трудности в социальном общении и восприятии окружающего мира.

Ранее стало известно, что Илон Маск признан самым высокооплачиваемым генеральным директором в Соединённых Штатах. Такой рейтинг составили сотрудники журнала Forbes. Американский предприниматель с 2018 года не получает зарплату в Tesla. Маску переводят вознаграждение в виде опционов на акции автоконцерна. В 2021 году он получил опционы на акции компании стоимостью в $11 млрд.

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