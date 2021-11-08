Илон Маск сменил имя и «место жительства» в Twitter

Американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сменил имя в Twitter. Теперь он Lorde Edge. В качестве его места жительства указан несуществующий город Trollheim. Это следует из данных его страницы в Twitter.

О причинах, побудивших его пойти на такой шаг пока ничего не говорится. Известно, что произошло это после того как Макс спросил у своих подписчиков стоит ли продавать, принадлежащие ему 10% акций компании Tesla. Большинство (57,9%) высказались за такое решение. Ранее цена акции впервые пробила отметку в $1000, достигая на пике $1247.

Как подсчитало агентство Reuters, на 30 июня Маск владел около 170,5 млн акций Tesla. В пятницу на закрытии торгов акция Tesla стоила $1222. Таким образом, 10% от пакета составит почти $21 млрд.

По словам бизнесмена, для него это единственный способ заплатить налоги.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

Ранее Маск заявлял, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.