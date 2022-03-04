Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа

Немедленно нарастить добычу нефти и газа призвал американский предприниматель Илон Маск. Он отметил, что «зелёная» энергетика не способна быстро заместить российский экспорт углеводородов. Своими соображениями Маск поделился в Twitter.

Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер, — написал он.

Цены на нефть и газ, а также продукты их переработки, в том числе бензин, растут во всём мире в связи с событиями на Украине. Маск признал, что увеличение добычи полезных ископаемых негативно отразиться на его электромобилях Tesla, однако «устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», отметил он.

В настоящее время в США активно обсуждают вопрос о запрете покупок российской нефти в рамках санкций за ведение военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. При этом Белый дом пока данную меру не поддержал, находя, что она может повлечь дальнейший рост цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть завершили рабочую неделю максимальным ростом. Такого не наблюдалось на протяжении почти двух лет. По итогам недели стоимость нефти марки Brent выросла на 14,5% и составила $118,11 за баррель. В свою очередь цена на WTI стала выше на 20,9%, достигнув уровня $115,68. Подобная рекордная недельная динамика наблюдается впервые с мая 2020 года.