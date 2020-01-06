https://static.news.ru/photo/fefd75e4-30e6-11ea-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people

Американцы Джолин и Крейг Дудек, родители двухлетнего малыша, скончавшегося в 2017 году от травм, полученных вследствие падения на него комода, получат от мебельной компании компенсацию.

Трагедия произошла в 2017 году, когда на ребёнка упал комод MALM. Впоследствии выяснилось, что комоды этой линейки послужили причиной десяти человеческих смертей. В 2016 году шведская компания уже выплатила $50 млн трем американским семьям, потерявших детей из-за падения мебели данной серии, передаёт CBS News.

Мы будем продолжать добиваться справедливости в отношении семей, которые мы представляем, которые стали жертвами опасно нестабильных комодов, — пообещали адвокаты семьи Дудек.

Как писал NEWS.ru ранее, компания IKEA начала процедуру отзыва детских нагрудников, проданных в Китае. По данным организации, они могут быть опасны. Продукция, произведённая с 1 января по 13 сентября, подлежит возврату в магазины. Причиной стали отрывающиеся застёжки, которые может проглотить ребёнок. Такие случаи уже были зафиксированы в других странах, но в них не было пострадавших.