https://static.news.ru/photo/8800c96c-a029-11e9-b7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обвинил главу Евросовета Дональда Туска в разжигании русофобии на саммите «Большой семёрки», который с 24 по 26 августа проходит во Франции.

Так он отреагировал на предложение Туска пригласить вместо России на саммит G7, который пройдёт в 2020 году в США, Украину. При этом он отказался от идеи возвращения России и возобновлении формата G8.

К сожалению, должен констатировать, что Европейский союз продолжает заниматься не реальной политикой, а политиканством, колеблясь вместе с линией США, — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он также заметил, что линия поведения Европейского союза остаётся антироссийской.

Надо было ему ещё позвать туда и Польшу вместе со странами Балтии. Уж тогда накал русофобии на саммите будет точно на должном уровне, — предложил сенатор.

Ранее News.ru писал о том, что экс-министр французского правительства, депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал мнение о бесполезности G7 без участия России, Китая, Бразилии и стран Африки. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон занимался пустыми разговорами и саморекламой накануне саммита, который пройдёт без участия Москвы.