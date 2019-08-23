https://static.news.ru/photo/9ad86a34-c682-11e9-b234-fa163e074e61_660.jpg Тьерри Мариани Фото: ФРД

Бывший министр французского правительства, депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал мнение о бесполезности G7 без участия России, Китая, Бразилии и стран Африки.

Свою позицию евродепутат выразил в Twitter. По словам Мариани, президент Макрон занимался пустыми разговорами и саморекламой накануне саммита, который пройдёт без России, Бразилии, Китая и стран Африки. Политик считает, что без участия этих государств «Большая семёрка» не имеет средств для влияния на судьбы мира.

Cette intervention de #Macron à la veille du #G7 ne fut finalement qu’un exercice creux de communication et d’autopromotion à la veille d’un sommet qui sans la #Chine , le #Brésil , la #Russie ou l’ #Afrique n’a plus les moyens d’infléchir la direction du monde — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) August 24, 2019

Участники саммита G7, проходящего во французском Биаррице, должны обсудить возвращение к партнёрству с Россией. Как сообщал News.ru, наличие вопроса отношений с РФ в повестке саммита ещё раз подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.