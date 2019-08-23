Тьерри Мариани Тьерри Мариани Фото: ФРД

Бывший министр французского правительства, депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал мнение о бесполезности G7 без участия России, Китая, Бразилии и стран Африки.

Свою позицию евродепутат выразил в Twitter. По словам Мариани, президент Макрон занимался пустыми разговорами и саморекламой накануне саммита, который пройдёт без России, Бразилии, Китая и стран Африки. Политик считает, что без участия этих государств «Большая семёрка» не имеет средств для влияния на судьбы мира.

Участники саммита G7, проходящего во французском Биаррице, должны обсудить возвращение к партнёрству с Россией. Как сообщал News.ru, наличие вопроса отношений с РФ в повестке саммита ещё раз подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

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