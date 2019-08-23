https://static.news.ru/photo/1cd7b37e-c65f-11e9-b559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Trammer/imago-images.de/Global Look Press

Участники саммита G7, который открывается во Франции, обсудят в том числе отношения с Россией и конфликт на Украине. его повестку анонсировала канцлер Германии Ангела Меркель.

Такой саммит даёт возможность обсудить, какие внешнеполитические проблемы нам нужно решить. Здесь мы обсудим тему Украины, поговорим об отношениях с Россией, займёмся ситуацией в Сирии и Ливии и ещё больше углубим партнёрство с Африкой, — сказала канцлер.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит «большой семёрки». При этом он подчеркнул, что «причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, всё ещё актуальны».

Идею вернуть Москву в «клуб государств» выдвинул ранее президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы. Вопрос этот планируется снова поднять на саммите.

Он проходит 24 и 25 августа в Биаррице, писал News.ru. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.