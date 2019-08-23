https://static.news.ru/photo/bc32ba4a-c65a-11e9-8995-fa163e074e61_660.jpg Дональд Туск Фото: 张铖/Xinhua/Global Look Press

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит «Большой семёрки».

Если уж речь идёт о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, всё ещё актуальны, — сказал Туск перед началом саммита во французском Биаррице.

Он также отметил, что постарается убедить своих коллег пригласить Украину в качестве гостя.

О возможном возвращении России в G8 впервые заговорил президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы.

Как ранее писал News.ru, главы стран — участниц G7 прибывают на саммит «семёрки» в аэропорт французского Биаррица. Первым прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ.