https://static.news.ru/photo/d205e2aa-c657-11e9-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Прибытие канадской делегации Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Главы стран-участниц G7 прибывают на саммит «семёрки» в аэропорт французского Биаррица. Первым прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Абэ планирует в ходе саммита обсудить вопросы вокруг КНДР, а также мировую торговлю.

С президентом Франции Эммануэлем Макроном Абэ хочет затронуть ситуацию, связанную с главой франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который находится в Японии под арестом.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности его присутствия на саммите G7, который пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице.