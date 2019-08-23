Главы стран-участниц G7 прибывают на саммит «семёрки» в аэропорт французского Биаррица. Первым прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Абэ планирует в ходе саммита обсудить вопросы вокруг КНДР, а также мировую торговлю.
С президентом Франции Эммануэлем Макроном Абэ хочет затронуть ситуацию, связанную с главой франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который находится в Японии под арестом.
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности его присутствия на саммите G7, который пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице.