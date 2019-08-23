https://static.news.ru/photo/38850118-c604-11e9-9049-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White house/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности его присутствия на саммите G7, который пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

По данным источников CNN в окружении главы Соединённых Штатов, он выразил мнение, что посещение данного мероприятия не станет «продуктивным времяпрепровождением».

Собеседник телеканала сообщил, что Трампа всё же убедили в необходимости поехать на встречу «семёрки».

Согласно расписанию, лидер США отправится во Францию в субботу, в 5:30 по московскому времени.

Ранее американский лидер в беседах с японским премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном также сообщал, что поднимаемые на саммите G7 темы ему неинтересны. В качестве примера он привёл вопрос экологии, подчеркнув, что с большим интересом поговорил бы о мировой экономике, ситуации в США и работе Белого дома.

Как писал News.ru, вопрос возвращения России в G8 может быть поднят на саммите «Большой семёрки» в Биаррице, но Вашингтон ждёт, попросит ли этого Москва, заявил представитель американской администрации.