Вопрос возвращения России в G8 может быть поднят на саммите «Большой семёрки» в Биаррице, но Вашингтон ждёт, попросит ли этого Москва, заявил представитель американской администрации.
Вопрос вполне может быть поднят, — добавил он, отметив, что не стоит ожидать голосования по этому вопросу.
Вопрос будет обсуждаться только лидерами «Большой семёрки», передаёт
Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа.
Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудил возможное возвращение России в G8. Политики отметили «невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Москва систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность».