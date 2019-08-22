https://static.news.ru/photo/98db28f8-c50f-11e9-9784-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Flickr.com

Вопрос возвращения России в G8 может быть поднят на саммите «Большой семёрки» в Биаррице, но Вашингтон ждёт, попросит ли этого Москва, заявил представитель американской администрации.

Вопрос вполне может быть поднят, — добавил он, отметив, что не стоит ожидать голосования по этому вопросу.

Вопрос будет обсуждаться только лидерами «Большой семёрки», передаёт РИА Новости .

Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудил возможное возвращение России в G8. Политики отметили «невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Москва систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность».