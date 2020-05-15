Хозяева заразили свою собаку и трёх кошек коронавирусом

Министр сельского хозяйства Нидерландов Каролы Шаутен сообщил, что в стране зафиксирован первый случай передачи коронавирусной инфекции от человека к животному.
По его словам, местные жители, заразившись коронавирусом, проходили лечение на дому, где заразили собаку и трёх кошек. Тесты подтвердили наличие COVID-19 у домашних питомцев.
Всё указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами, — отметил глава ведомства.
Он призвал людей, у которых есть животные, не обнимать их и минимизировать с ними контакт, чтобы не заразить. Специалисты сейчас изучают этот случай, передаёт RTL.
В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 300 тысяч человек, выздоровели свыше 1,5 млн.
Как писал NEWS.ru, первую на территории Франции заражённую коронавирусом кошку нашли под Парижем. У неё были проблемы с пищеварением и наблюдались признаки респираторного заболевания.
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