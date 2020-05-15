Хозяева заразили свою собаку и трёх кошек коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2a64ab2e-96d3-11ea-a76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр сельского хозяйства Нидерландов Каролы Шаутен сообщил, что в стране зафиксирован первый случай передачи коронавирусной инфекции от человека к животному.

По его словам, местные жители, заразившись коронавирусом, проходили лечение на дому, где заразили собаку и трёх кошек. Тесты подтвердили наличие COVID-19 у домашних питомцев.

Всё указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами, — отметил глава ведомства.

Он призвал людей, у которых есть животные, не обнимать их и минимизировать с ними контакт, чтобы не заразить. Специалисты сейчас изучают этот случай, передаёт RTL.

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 300 тысяч человек, выздоровели свыше 1,5 млн.

Как писал NEWS.ru, первую на территории Франции заражённую коронавирусом кошку нашли под Парижем. У неё были проблемы с пищеварением и наблюдались признаки респираторного заболевания.