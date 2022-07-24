Handelsblatt: Запад беспомощно наблюдает за новым миропорядком России

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Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин создаёт новый мировой порядок, а западные страны беспомощно наблюдают за ситуацией, пишет немецкое издание Handelsblatt. Газета таким образом отреагировала на встречу Путина с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Автор материала указывает на то, что санкции Запада подталкивают Россию к укреплению стратегических связей с другими странами.

В тени кажущейся изоляции все три страны работают над тем, чтобы расширить своё влияние в мире, о чем свидетельствует встреча трёх глав государств в Иране. В особенности это относится к России, — сказано в публикации.

По мнению журналистов, Запад теряет прежнее влияние в важных геополитических вопросах, а с помощью санкций он лишь «возбуждает ненависть к себе».

Англо-немецкий историк Катя Хойер в статье для британского еженедельного журнала The Spectator ранее написала, что Германия «попала в ловушку Путина» из-за антироссийских санкций. Автор материала при этом уточняет, что Берлин сам создал эту ловушку, из которой «нет лёгкого выхода». Она добавила, что общая мораль населения падает, а главной темой стали цены на энергоносители. Она призвала немецкое правительство взять на себя ответственность за принятые решения по российским энергоресурсам и подготовить рядовых немцев к «суровой зиме».