Хакеры выложили в сеть данные о тысяче украинских разведчиков Хакеры группы RaHDIt опубликовали данные о тысяче украинских разведчиков

Фото: gur.gov.ua

Данные об одной тысяче сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины опубликовала хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры»). В сопроводительном комментарии к публикации сообщается, что база данных была сформирована благодаря изъянам в защите сетей Центрального управления ГУР, расположенного на острове Рыбальский в Киеве. Также хакерам, по их утверждению, помогли методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

Хакеры подчеркнули, что появившаяся публикация — первая из целой серии подобных. В ней раскрываются данные разведчиков, работающих в посольских резидентурах в РФ, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.

Кроме того, в публикации приведена информация о кураторах военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии. Раскрыты сведения об инструкторах по диверсионному делу, о представителях специальных подразделений по агентурной и силовой разведке.

Это самая крупная утечка данных с момента начала специальной операции России на Украине. В прошлом месяце RaHDIt опубликовали информацию о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины. Ранее были взломаны 755 правительственных украинских сайтов.