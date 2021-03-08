Хакеры назвали российские сайты, которые не выдержат американских кибератак

https://static.news.ru/photo/a810aa02-8005-11eb-8349-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все правительственные системы в Интернете реально взломать. Такое мнение высказали хакеры и специалисты по кибербезопасности.

Стопроцентная гарантия, что можно взломать что-то серьёзное, — рассказал URA.RU хакер Сергей Вакулин.

По его словам, российские власти не станут заниматься безопасностью сайтов, пока не случится что-то серьёзное. Он привёл пример из личного опыта. Однажды специалист обнаружил уязвимость на одном из правительственных сайтов, которая позволяла украсть cookie — файлы администратора этого сайта или любого привилегированного пользователя, который имеет возможность вносить изменения. Об этой проблеме Вакулин сообщил несколько месяцев назад, но ответной реакции не дождался.

Специалист по кибербезопасности подчеркнул, что с полной уверенностью нельзя говорить о том, откуда произошла та или иная атака. Крайне сложно отследить, откуда человек выходит в Сеть, потому что используются сервисы VPN и прокси.

Хакер Александр Варской предположил, что в Соединённых Штатах готовят киберакцию.

Накупят кучу серверов и будут друг друга мучить DDoSами до потери совести, — сказал он.

Варской допустил, что могут атаковать объекты критической инфраструктуры, что гораздо серьёзнее. По его словам, в большинстве случаев такие действия не выносятся в публичное пространство. Эксперт считает, что какие бы действия США ни предприняли в Интернете, они будут мало волновать президента РФ Владимира Путина.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что в течение ближайших трёх недель США планируют осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение SolarWinds. Якобы «контрудары» США не будут очевидными, но о них станет известно российскому руководству, военным и разведывательным службам. Компьютерные взломы предполагается сопровождать новыми экономическими санкциями. Также президент Джо Байден намерен подписать указ для усиления защиты компьютерных систем правительства, что позволит в будущем предотвратить новые кибератаки.

Как утверждает Служба разведки США, Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWind. Инцидент произошёл в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. Об этом писал NEWS.ru.