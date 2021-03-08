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NYT: США планируют кибератаки и новые санкции против России

05:08, 08 марта 2021 35
Фото: Evan Golub/Global Look Press

В течение ближайших трёх недель США планируют осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение SolarWinds. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, «контрудары» США не будут очевидными, но о них станет российскому руководству, военным и разведывательным службам.

Компьютерные взломы предполагается сопровождать новыми экономическими санкциями. Также президент Джо Байден намерен подписать указ для усиления защиты компьютерных систем правительства. что позволит в будущем предотвратить новые кибератаки.

Как утверждает служба разведки США, Россия стоит за кибератакой через програмное обеспечение фирмы SolarWind. Инцидент произошел в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей компании, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. Об этом писал NEWS.ru.

В России на самом высоком уровне отвергли обвинения в причастности к кибератаке.

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