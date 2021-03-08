NYT: США планируют кибератаки и новые санкции против России

В течение ближайших трёх недель США планируют осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение SolarWinds. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
По информации издания, «контрудары» США
Компьютерные взломы предполагается сопровождать новыми экономическими санкциями. Также президент Джо Байден намерен подписать указ для усиления защиты компьютерных систем правительства. что позволит в будущем предотвратить новые кибератаки.
Как утверждает служба разведки США, Россия стоит за кибератакой через програмное обеспечение фирмы SolarWind. Инцидент произошел в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей компании, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. Об этом писал NEWS.ru.
В России на самом высоком уровне отвергли обвинения в причастности к кибератаке.