Хакеры атаковали сайт Европарламента Сайт Европарламента оказался недоступен из-за атаки хакеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт Европарламента оказался недоступен из-за DDoS-атаки, сообщил представитель ЕП Жауме Дук в Twitter. По его словам, специалисты стараются как можно быстрее восстановить доступ к порталу.

Доступ к интернет-сайту Европарламента извне затруднен из-за высокого уровня сетевого трафика. Этот трафик связан с DDoS-атакой. Команда Европарламента работает, чтобы как можно быстрее решить эту проблему, — написал Дук.

Какая хакерская группировка атаковала сайт Европарламента, пока неизвестно.

23 ноября Европарламент во время сессии в Страсбурге принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Всего голосовали 596 парламентариев. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

До этого спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродский сообщил, что серверы сената страны атаковали хакеры после принятия антироссийской резолюции. По его словам, штатные IT-специалисты выяснили, что хакерская атака продолжалась около 40 минут. При этом Гродский отметил, что польские власти не установили виновных.

Ранее польский сенат принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании приняли участие 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на Украине.