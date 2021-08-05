Губернатор Флориды связал политику Байдена с распространением COVID

Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис считает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в своём штате следствием миграционной политики президента Джо Байдена. Он потребовал от главы Белого дома начать работать над этим вопросом, сообщает Daily Mail.

Президент попросил губернаторов, которые не поддерживают усиление мер по борьбе с пандемией, «уйти с дороги». Глава Флориды обрушился на Байдена с критикой. По мнению Де Сантиса, лидеру США пора приступить к решению миграционного кризиса. Губернатор заявил, что не меньше трети новых случаев заражения происходит именно среди мигрантов.

И пока вы этого не сделаете, я не хочу слышать от вас ни единого слова о COVID, — сказал политик в адрес президента.

Ранее главный инфекционный врач Соединённых Штатов Энтони Фаучи дал неутешительный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в стране. Среднесуточный показатель по выявлению заражённых будет только расти, отметил врач. Рекордный уровень распространения коронавируса зафиксирован в штате Флорида.