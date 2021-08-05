Губернатор Флориды связал политику Байдена с распространением COVID

Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис считает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в своём штате следствием миграционной политики президента Джо Байдена. Он потребовал от главы Белого дома начать работать над этим вопросом, сообщает Daily Mail.
Президент
И пока вы этого не сделаете, я не хочу слышать от вас ни единого слова о COVID, — сказал политик в адрес президента.
Ранее главный инфекционный врач Соединённых Штатов Энтони Фаучи дал неутешительный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в стране. Среднесуточный показатель по выявлению заражённых будет только расти, отметил врач. Рекордный уровень распространения коронавируса зафиксирован в штате Флорида.