Грузия сможет принять участие в новых переговорах платформы «3+3»

Следующую встречу в формате «3+3» планируется провести в Турции, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить участие Грузии в следующем заседании консультативной региональной платформы по Южному Кавказу, пишет Sputnik Азербайджан.

Грузия не участвовала в московской встрече. Следующую встречу мы планируем провести в Турции, и верим, что Грузия также примет в ней участие, — сказал Чавушоглу.

Комментариев со стороны армянского МИД по данному поводу пока не поступало.

Участники первой встречи в Москве, которая прошла 10 декабря, замминистры иностранных дел России Андрей Руденко, Армении Ваге Геворкян, Азербайджана Халаф Халафов, Турции Седат Онала вместе с гендиректором МИД Ирана Хагигиан выразили заинтересованность в возможности присоединения к работе платформы Грузии. По их словам, «дверь» для Грузии навстречу остаётся открытой.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Армении и Турции назначить специальных представителей по нормализации двусторонних отношений, сообщив, что Москва приветствует демонстрируемую Анкарой и Ереваном инициативу запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации отношений.