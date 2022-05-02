Грузия передала Брюсселю ответы на первую часть анкеты для вступления в ЕС

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Грузия заполнила первую часть опросника, необходимого для рассмотрения Еврокомиссией возможности её вступления в Евросоюз, 2 мая премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили передал её главе представительства ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Грузии. Гарибашвили отметил, что Тбилиси продолжает заполнять анкету и хочет досрочно передать её в ЕС до 13 мая.

Первую часть опросника Грузия получила в апреле примерно в одно время с Молдавией и Украиной после соответствующих заявлений о членстве в ЕС.

3 марта Грузия направила в структуры Евросоюза заявку о предоcтавлении статуса кандидата в члены ЕC. Соответствующий документ Гарибашвили подписал после консультации правящей партии «Грузинская мечта» с правительством. Тот день он назвал «историческим» для страны и отметил, что решение было принято в связи с «новыми реалиями».

При этом вступать в открытую конфронтацию с Москвой и поддерживать антироссийские санкции Тбилиси не планирует, несмотря на заявление президента Саломе Зурабишвили об обратном. По словам Гарибашвили, Грузия исходит из интересов страны и народа. При этом он добавил, что Тбилиси на политическом уровне во всех форматах поддерживает Украину, призывает к скорейшему прекращению российской спецоперации, к миру и стабильности.

Аналитик Ника Читадзе пояснила, что такая неоднозначная позиция Тбилиси связана с нежеланием противостоять президенту России Владимиру Путину, так как Грузия «целиком и полностью» зависит от РФ.