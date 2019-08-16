https://static.news.ru/photo/d4eb4d92-c103-11e9-9482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Министр экономического развития Грузии Натия Турнава заявила, что власти страны делают всё возможное для минимизации ущерба от сокращения потоков туристов из-за запрета на авиасообщение с РФ.

Таким образом она прокомментировала подтверждённый агентством Fitch суверенный рейтинг государства на уровне BB. В компании прекращение перелётов назвали одним из основных вызовов, стоящих перед правительством Грузии, передаёт « Интерфакс ».

Мы делаем всё, чтобы нейтрализовать этот фактор, — подчеркнула она.

Ранее News.ru писал, что авиасообщение с Грузией было временно приостановлено с 8 июля. Основанием для этого послужил антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие депутаты Госдумы РФ.