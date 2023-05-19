В Тбилиси грядут новые протесты из-за российских самолетов Грузинская оппозиция призвала к протестам против прямого авиасообщения с Россией

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Грузинские оппозиционные партии призвали граждан выйти на протест против прямого авиасообщения с Россией. Один из лидеров «Лело для Грузии» Ираклий Купрадзе пригласил жителей Тбилиси на площадь у здания парламента в 20:00 (19:00 мск), передает телеканал Mtavari. Он заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» преграждает путь европейской интеграции.

На сегодняшний день «Лело для Грузии» считает, что единственным выходом является введение визового режима, который позволит защитить нашу страну от неконтролируемого наплыва граждан России, — высказался Купрадзе.

Солидарны с ним лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе и председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.

Важно, чтобы граждане Грузии зафиксировали свою твердую позицию: нет «российскому» правительству, <...> наш выбор — Европа, — заявил Хабеишвили.

Сегодня у аэропорта Шота Руставели в Тбилиси, в котором приземлился самолет из Москвы, собрались грузинские активисты, выступающие против возвращения прямых рейсов. Национальный опрос общественного мнения жителей в марте показал, что не поддерживают и скорее не поддержат возвращение прямого авиасообщения с Россией 46% граждан Грузии.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили считает, что возвращение прямых авиарейсов из России соответствует национальной политике Грузии. Президент Саломе Зурабишвили критикует такую позицию.