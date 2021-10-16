Группу американских миссионеров похитили из автобуса на Гаити

На Гаити неизвестные злоумышленники похитили 17 христианских миссионеров из США прямо из автобуса. Место их нахождения и подробности произошедшего пока неизвестны, сообщает The New York Times.
Инцидент произошёл в столице Гаити — городе Порт-о-Пренсе. По данным местных властей, миссионеры направлялись в аэропорт после посещения приюта.
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Журналисты добавили, что преступность в Порт-о-Пренсе продолжает расти. В настоящее время, по некоторым данным, примерно половина столицы Гаити находится под контролем различных банд.
Ранее сообщалось, что в Германии вооружённый мужчина взял в заложники трёх пассажиров туристического автобуса, прибывшего в Баварию из-за рубежа. Вскоре злоумышленника задержали. В результате инцидента никто не пострадал.