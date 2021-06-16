Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже

Власти Латвии задержали российского гражданина по делу о шпионаже. Об этом сообщает агентство LETA.
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Адамсонс был членом комиссии cейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Утверждается, что у него нет доступа к информации, которая содержит государственную тайну. Сообщалось, что суд Видземского предместья Риги арестовал ещё одного человека. Им оказался гражданин России.
Ранее японский телеканал NHK заявил о задержании жителя Японии, который подозревается в передаче России секретных сведений о разработках США. Журналисты утверждают, что мужчина мог передавать Москве на протяжении 30 лет данные о последних технологиях США в космической отрасли. Речь идёт в том числе и об экспериментальном беспилотнике X-37B, который разрабатывался по заказу Пентагона.