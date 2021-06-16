Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже

https://static.news.ru/photo/2048d644-ceb1-11eb-a56f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Латвии задержали российского гражданина по делу о шпионаже. Об этом сообщает агентство LETA.

Утверждается, что речь идёт о деле, по которому ранее был арестован депутат Адамсонс. Этот оппозиционный член латвийского парламента подозревается в шпионаже в пользу России. Он был заключен под стражу. Сам политик, занимавший в прошлом пост главы МВД Латвии? заявил, что не знает, что конкретное ему инкриминируется.

Адамсонс был членом комиссии cейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Утверждается, что у него нет доступа к информации, которая содержит государственную тайну. Сообщалось, что суд Видземского предместья Риги арестовал ещё одного человека. Им оказался гражданин России.

Ранее японский телеканал NHK заявил о задержании жителя Японии, который подозревается в передаче России секретных сведений о разработках США. Журналисты утверждают, что мужчина мог передавать Москве на протяжении 30 лет данные о последних технологиях США в космической отрасли. Речь идёт в том числе и об экспериментальном беспилотнике X-37B, который разрабатывался по заказу Пентагона.