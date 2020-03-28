https://static.news.ru/photo/78408a4e-7102-11ea-bb8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иностранные граждане и лица без гражданства с 28 марта не смогут пересекать границу Абхазии. Указ подписал и. о. президента республики Валерий Бганба в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Согласно распоряжению, граница будет закрыта до 20 апреля. В этот период её смогут пересекать только работники дипломатических учреждений, аккредитованных в республике, военнослужащие Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии и Объединённой российской военной базы, лица, направляющиеся в страну в служебные командировки, а также водители, осуществляющие международные грузоперевозки.

Ранее NEWS.ru писал, что Абхазия ввела режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом. Режим будет действовать с 28 марта по 20 апреля. Будут закрыты гостиницы и санатории. Документ предусматривает введение комендантского часа при росте числа заболевших, усиление охраны общественного порядка, объектов жизнедеятельности и народного хозяйства.