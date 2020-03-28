https://static.news.ru/photo/d141cb4e-708f-11ea-81a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com

Абхазия вводит режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом. Указ о введении в республике чрезвычайного положения подписал и.о. главы региона Валерий Бганба.

Режим будет действовать с 28 марта по 20 апреля. Будут закрыты гостиницы и санатории, сообщается на сайте кабмина республики. При этом остаётся открытой граница с Россией.

Документ предусматривает введение комендантского часа при росте числа заболевших, усиление охраны общественного порядка, объектов жизнедеятельности и народного хозяйства. Есть пункты насчёт изменения планов предприятий и организаций по производству и поставкам продукции. Вводится особый режим выезда и въезда граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избранный президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что в настоящее время хорошо себя чувствует. По словам главы республики, состояние его здоровья удовлетворительное.