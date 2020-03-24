Избранный президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что в настоящее время хорошо себя чувствует.
По словам главы республики, состояние его здоровья удовлетворительное,
Как писал NEWS.ru, 3 марта политика доставили в больницу. Предварительным диагнозом врачей было отравление неизвестным веществом, которое позднее не подтвердилось. В итоге у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.
Лидер абхазской оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания одержал победу на повторных президентских выборах, набрав чуть более 56% голосов. Второе место занял экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба с результатом 35,40%, третье — бывший министр внутренних дел Леонид Дзяпшба с 2%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен