https://static.news.ru/photo/50a11dd6-6dc5-11ea-92c0-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что в настоящее время хорошо себя чувствует.

По словам главы республики, состояние его здоровья удовлетворительное, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 3 марта политика доставили в больницу. Предварительным диагнозом врачей было отравление неизвестным веществом, которое позднее не подтвердилось. В итоге у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Лидер абхазской оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания одержал победу на повторных президентских выборах, набрав чуть более 56% голосов. Второе место занял экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба с результатом 35,40%, третье — бывший министр внутренних дел Леонид Дзяпшба с 2%.