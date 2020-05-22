Госдума отложила обсуждение запрета на работу иностранцев гидами

https://static.news.ru/photo/be8921ee-9c29-11ea-bc9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума на заседании 22 мая не успела рассмотреть в первом чтении законопроект, предлагающий запретить иностранцам работать экскурсоводами или гидами-переводчиками в России.

Согласно документу, услуги на туристических маршрутах смогут оказывать только «граждане Российской Федерации, прошедшие аттестацию, если иное не предусмотрено международными договорами». Экскурсоводов обяжут проходить переаттестацию каждые пять лет.

По информации ТАСС, авторы законопроекта предложили установить минимальные критерии для гидов: иметь среднее профессиональное или высшее образование, а также профессиональное дополнительное образование по профилю; владеть иностранным языком в достаточном объёме.

Как писал NEWS.ru, туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев.