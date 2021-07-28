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Горящий сезон: Анталью выжигают пожары
Мир

Горящий сезон: Анталью выжигают пожары

18:53, 28 июля 2021
Фото: birsevdadirmanavgat/instagram.com
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В крупном турецком городе-курорте Анталье из-за лесного пожара пострадали 53 человека. Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль, для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории. Кадры с места событий — в фотогалерее NEWS.ru.

В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека

suleymanblr63/twitter.com

В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека

ayazmiayaz/twitter.com

В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека

suleymanblr63 /twitter.com

Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов

biraylakyolcu/twitter.com

Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов

Cevin Dettlaff/dpa/GLobal Look Press

Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов

Cevin Dettlaff/dpa/Global Look Press

Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров

osmanonurx/twitter.com

Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров

osmanonurx/twitter.com

Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров

osmanonurx/twitter.com

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории

phaseliis/twitter.com

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории

birsevdadirmanavgat/instagram.com

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории

birsevdadirmanavgat/instagram.com

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории

buseaergull/twitter.com

Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива

ylmzatalay/twitter.com

Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива

Niko241/twitter.com

Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива

veryansintvcom/twitter.com

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