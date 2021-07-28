Горящий сезон: Анталью выжигают пожары

В крупном турецком городе-курорте Анталье из-за лесного пожара пострадали 53 человека. Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль, для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории. Кадры с места событий — в фотогалерее NEWS.ru.
В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека
suleymanblr63/twitter.com
В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека
ayazmiayaz/twitter.com
В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека
suleymanblr63 /twitter.com
Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов
biraylakyolcu/twitter.com
Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов
Cevin Dettlaff/dpa/GLobal Look Press
Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов
Cevin Dettlaff/dpa/Global Look Press
Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров
osmanonurx/twitter.com
Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров
osmanonurx/twitter.com
Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров
osmanonurx/twitter.com
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории
phaseliis/twitter.com
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории
birsevdadirmanavgat/instagram.com
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории
birsevdadirmanavgat/instagram.com
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории
buseaergull/twitter.com
Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива
ylmzatalay/twitter.com
Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива
Niko241/twitter.com
Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива
veryansintvcom/twitter.com