Горящий сезон: Анталью выжигают пожары

Основатель компании Amazon и её бывший руководитель, самый богатый человек в мире Джефф Безос во вторник слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Безос ждал полёта более двух десятилетий — он создал Blue Origin еще в 2000 году. После приземления он сказал, что это лучший день в его жизни. Чуть больше недели назад к границе космоса слетал основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Но Безос взлетел выше Брэнсона. Если ракетоплан Unity компании Virgin Galactic поднялся на 90 км от Земли, то New Shepard достиг высоты около 107 км. Как Безос побывал в космосе — в фотогалерее NEWS.RU.