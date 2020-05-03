Голый американец напал на автобус в Коннектикуте

https://static.news.ru/photo/2d70538a-8d5b-11ea-9947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Newflyer504/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Голый мужчина напал на служебный автобус в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Транспорт перевозил сотрудников CT Transit.

Как отмечает издании New Haven Independent, неадекватный гражданин бежал за автобусом, требуя, чтобы ему открыли дверь. Он также бил в стёкла и пинал колёса.

Он выглядел так, как будто был под действием каких-то наркотиков, — сказал один из очевидцев.

Один из сотрудников CT Transit вёл прямой эфир на Facebook об этой ситуации. Это видео просмотрели более 50 000 раз.

Прибывшая полиция задержала дебошира. Его доставили в больницу для обследования. Никаких обвинений ему предъявлено не было.

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