Голый американец напал на автобус в Коннектикуте

Голый мужчина напал на служебный автобус в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Транспорт перевозил сотрудников CT Transit.
Как
Он выглядел так, как будто был под действием каких-то наркотиков, — сказал один из очевидцев.
Один из сотрудников CT Transit вёл прямой эфир на Facebook об этой ситуации. Это видео просмотрели более 50 000 раз.
Прибывшая полиция задержала дебошира. Его доставили в больницу для обследования. Никаких обвинений ему предъявлено не было.
Ранее NEWS.ru писал, что в Instagram рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) появилось фото, на котором он запечатлён абсолютно обнажённым. В кадре он идёт в наручниках в сопровождении, предположительно, двух охранников.
Добавьте наши новости в избранные источники