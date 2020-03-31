https://static.news.ru/photo/9e3c6ba6-7345-11ea-8189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

В Instagram рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) появилось фото, на котором он запечатлён абсолютно обнажённым. В кадре он идёт в наручниках в сопровождении, предположительно, двух охранников.

Судя по геотегу, указанному исполнителем, ситуация могла произойти в Сан-Франциско.

Ранее Джиган лежал в американской клинике, где он лечился от наркозависимости. Фанаты, ко всему прочему, заподозрили музыканта в избиении жены Оксаны Самойловой. Недавно его видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома. Однако супруга рэпера опровергла эти слухи.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как рэпер попытался заслужить прощения у своей супруги.