В Instagram рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) появилось фото, на котором он запечатлён абсолютно обнажённым. В кадре он идёт в наручниках в сопровождении, предположительно, двух охранников.
Судя по геотегу, указанному исполнителем, ситуация могла произойти в Сан-Франциско.
Ранее Джиган лежал в американской клинике, где он лечился от наркозависимости. Фанаты, ко всему прочему, заподозрили музыканта в избиении жены Оксаны Самойловой. Недавно его видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома. Однако супруга рэпера опровергла эти слухи.
Ранее NEWS.ru рассказывал, как рэпер попытался заслужить прощения у своей супруги.
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