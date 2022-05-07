Глумившихся над телами солдат РФ мародёров задержали в Херсонской области

Мародёров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, задержали в Херсонской области. Кадры задержания показали сотрудники силовых структур, их публикует РИА Новости.

Речь идёт о видеоролике, который ранее появился в интернете. Неизвестные в одном из сёл издеваются над лежащими около БМП телами российских военных. Один из них желает «дорого утра», преступники рыщут по карманам убитых, в кадр попадают погон и шеврон с надписью «Россия».

Мародёры ведут себя крайне нагло и растаскивают вещи погибших. Уже после задержания преступники каются, признают вину.

Смутно... Весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить, — оправдывается один из них.

Другой задержанный, который взял рюкзак, называет свой поступок «не самым лучшим, что можно было сделать в жизни».

Честно, даже не знаю зачем... Сказать, что мне мало рюкзаков — ну, хватает. Думал взять как на память, но память чего — смерти?.. Честно, не знаю, каюсь, — говорит мародёр.

Ранее следователи в России завели уголовное дело в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Батынского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением). Сейчас проводятся процессуальные и следственные действия, которые должны помочь установить все обстоятельства случившегося.