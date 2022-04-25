СКР: украинский военный задержан за убийство и насилие в Мариуполе

Следователи в России завели уголовное дело в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Батынского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением), сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Сейчас проводятся процессуальные и следственные действия, которые должны помочь установить все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, в начале апреля в Мариуполе украинские военные из бригады морской пехоты задержали двух мирных граждан, которые проезжали на велосипеде мимо блокпоста. Задержанные граждане представились мужем и женой, у них при себе были паспорта Украины, в которых стояла отметка о прописке в Мариуполе. Несмотря на это, по версии следствия, мужчину и женщину поместили в подвальное помещение.

Как отмечает СК, Батынский вывел задержанную женщину и, угрожая убийством, изнасиловал её, тем самым нарушив Женевскую конвенцию. Когда удерживаемый в подвале мужчина попытался помешать, Батынский его застрелил.

Сергей Батынский sledcom.ru

В ходе предварительного следствия Батынский сознался в содеянном. Кроме того, установлены и допрошены украинские военнослужащие, подтвердившие вышеприведённые факты, — говорится в сообщении СК.

По данным «Коммерсанта», показания задержанный дал , оформив явку с повинной. Произошло это после того, как о действиях замполита российским следователям дали показания его подчинённые, возмущённые происшедшим. По их версии, убиты были не только задержанный мужчина, но и женщина. Сейчас их тела ищут на территории металлургического комбината имени Ильича, где дислоцировались морпехи.

В начале апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование новых фактов о жестоком обращении военнослужащих Вооружённых сил Украины с мирным населением. Случаи были выявлены в Харькове, Авдеевке и Краматорске.